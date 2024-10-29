Ежи оказались на грани исчезновения

Ежей занесли в Красную книгу Международного союза охраны природы как «вид, близкий к уязвимому положению». Об этом пишет The Guardian.

Поводом для этого стало то, что за последнее десятилетие их численность сократилась как минимум на 30% в большей части ареала их обитания.

Хотя когда-то ежи были широко распространены по всей Европе и до сих пор числились как «вызывающие наименьшее беспокойство», они находятся на грани исчезновения из-за масштабной городской застройки, интенсивного земледелия и дорог, которые фрагментировали их среду обитания.

Их популяция также пострадала из-за хорошо развитой транспортной инфраструктуры, использования пестицидов и неэкологичного ухода за домашними садами. Пестициды уничтожают насекомых, которыми питаются ежи, а также могут отравить их напрямую.

Специалисты говорят, что все еще есть шанс остановить сокращение популяции западноевропейского ежа.

Защитники природы призывают людей заботиться о ежах, занимаясь садоводством в дружественной по отношению к дикой природе форме. Это подразумевает, что люди будут оставлять небольшие зазоры в заборах, чтобы ежи могли перемещаться между садами; откажутся от использования пестицидов, а также будут создавать укрытия из штабелей бревен или установят специальные домики для ежей.

Ранее план модернизации Пантанала сочли угрозой для миллионов животных и потерей «Ноева ковчега».