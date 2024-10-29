Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ежи оказались на грани исчезновения

Ежей занесли в Красную книгу после 30-процентного сокращения численности

close
Shutterstock/Thanisnan Sukprasert

Ежей занесли в Красную книгу Международного союза охраны природы как «вид, близкий к уязвимому положению». Об этом пишет The Guardian.

Поводом для этого стало то, что за последнее десятилетие их численность сократилась как минимум на 30% в большей части ареала их обитания.

Хотя когда-то ежи были широко распространены по всей Европе и до сих пор числились как «вызывающие наименьшее беспокойство», они находятся на грани исчезновения из-за масштабной городской застройки, интенсивного земледелия и дорог, которые фрагментировали их среду обитания.

Их популяция также пострадала из-за хорошо развитой транспортной инфраструктуры, использования пестицидов и неэкологичного ухода за домашними садами. Пестициды уничтожают насекомых, которыми питаются ежи, а также могут отравить их напрямую.

Специалисты говорят, что все еще есть шанс остановить сокращение популяции западноевропейского ежа.

Защитники природы призывают людей заботиться о ежах, занимаясь садоводством в дружественной по отношению к дикой природе форме. Это подразумевает, что люди будут оставлять небольшие зазоры в заборах, чтобы ежи могли перемещаться между садами; откажутся от использования пестицидов, а также будут создавать укрытия из штабелей бревен или установят специальные домики для ежей.

Ранее план модернизации Пантанала сочли угрозой для миллионов животных и потерей «Ноева ковчега».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами