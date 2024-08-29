Стали известны самые популярные направления в вузах в 2024 году

В этом году у российских абитуриентов сохранился интерес к социально-гуманитарным направлениям в вузах. При этом заметно вырос спрос на IT и информатику, рассказал ректор Государственного университета управления Владимир Строев в пресс-центре НСН.

В топе популярных специальностей оказались также менеджмент, экономика, юриспруденция и связи с общественностью, отметил Строев.

«Устойчивый конкурс и конкурсный балл на эти направления приемная кампания в очередной раз подтвердила», — подчеркнул он.

С ростом востребованности обучения на IT-профессии согласилась и проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финуниверситета при Правительстве России Светлана Брюховецкая — по ее словам, в этом средний балл на такие специальности резко подскочил до 90-93. Также этот год продемонстрировал «взрывной интерес» к прикладной математике, программированию и мехатронике, добавила она.

Что касается бюджетных мест, то, по словам Брюховецкой, их число в этом году изменилось незначительно — с 2300 до 2500.

В июне специалисты также заявляли, что в этом году популярностью у абитуриентов пользуются такие направления, как стоматология, правоохранительная деятельность и юриспруденция. Причем отмечалось, что востребованность учебных программ у поступающих далеко не всегда соответствует ситуации на рынке труда.

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