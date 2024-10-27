В Госдуме рассказали о новом способе мошенничества с услугами ЖКХ

Мошенники стали обманывать людей, выдавая себя за работников коммунальных служб. Об этом сообщил РИА Новости председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, аферисты связываются со своими будущими жертвами по телефону, отправляют СМС или пишут в мессенджерах. В разговоре они требуют оплатить несуществующий долг за коммунальные услуги.

При этом мошенники могут использовать различные методы давления, чтобы не дать своей жертве обдумать или уточнить информацию о долгах и заставить действовать быстро. Однако парламентарий посоветовал не поддаваться на их уловки. Лучше всего прервать диалог с «сотрудником» и перепроверить информацию самостоятельно в официальных службах. Также он призвал не передавать личных данных по телефону или в мессенджерах и проверять номера телефонов, с которых звонят.

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