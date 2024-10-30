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В 10 км от Хабаровска заметили тигров

Mash: в 10 км от Хабаровска заметили тигров на трассе

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Shutterstock

В 10 км от Хабаровска заметили тигров на трассе. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Звери вышли к дороге у остановки «24-й км», где их сняли на камеру водители, а затем испугались машин и быстро вернулись в лес. Инцидент произошел возле Большехехцирского заповедника и Хехцирского заказника.

До этого в Амурской области сельчане лопатой прогнали тигра, который едва не растерзал собаку.

Инцидент произошел в селе Бичевая в районе Лазо, местные жители услышали яростный лай собак и заметили тигра, который пытался подкрасться к одному из псов на приусадебном участке. Двое мужчин пытались криками отпугнуть животное, но хищник не реагировал, сельчане схватили лопату и ведро и начали стучать, громкий звук испугал хищника.

Тигр скрылся в тайге. Как отметили очевидцы произошедшего, скорее всего, это был молодой и неопытный зверь.

Ранее смотритель зоопарка спас котенка, попавшего в вольер к тиграм.

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