Город в центральной части Украины остался без света и воды

Ряд районов города Полтавы в центральной части Украины остались без света и воды из-за аварии на электросети. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местный водоканал.

Отмечается, что света и воды нет в семи микрорайонах.

Кроме того, в городе временно остановлено движение троллейбусов. Причина аварии не называется.

Накануне сообщалось, что один из промышленных объектов, расположенных в Полтавской области Украины, получил повреждения.

В ночь на 9 октября украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Полтаве и Кременчуге.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что в подконтрольных ВСУ районах Запорожской области повреждена инфраструктура.