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Россия выдала Алжиру осужденного за мошенничество на 48 млн динаров

МВД: Россия выдала Алжиру разыскиваемого Интерполом осужденного за мошенничество

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Shutterstock

Россия выдала правоохранителям Алжира осужденного за мошенничество на 48 миллионов динаров (около $360 тыс.), который находился в международном розыске. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сегодня в международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали представителям правоохранительных органов Алжирской Народной Демократической Республики мужчину, который с 2016 года находился в международном розыске», — сказала она.

По данным следователей из Алжира, в 2011-2012 годах разыскиваемый, будучи владельцем местной строительной компании, подделал печати, штампы и официальные документы. С помощью фальсификаций он украл деньги Агентства по продвижению и управлению недвижимостью в провинции Блида, а также одного из самых крупнейших банков республики. Общая сумма ущерба составила свыше 48,1 млн алжирских динаров.

В ноябре 2016 года предприниматель был осужден судом Алжира за мошенничество, однако скрылся от правоохранительных органов страны за рубежом.

Как заявила Волк, в июне 2018 года злоумышленник был задержан в Москве по подозрению в совершении на территории России мошенничества в особо крупном размере. Он под предлогом бронирования гостиничных номеров обманным путем получил от женщины деньги. Затем мужчина скрылся. Сумма материального ущерба составила более 1,2 млн рублей.

По словам представителя МВД, в 2019 году Савеловский суд Москвы приговорил его к лишению свободы сроком на шесть лет. Осужденный отбывал наказание в исправительных учреждениях РФ. В сентябре 2024 года Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запрос компетентных органов Алжира о выдаче мужчины для привлечения к уголовной ответственности на территории республики, добавила Волк.

1 октября начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Валерий Калачев сообщил, что за полгода в страну экстрадировали более трех десятков находившихся в международном розыске преступников.

Ранее в МВД РФ заявили о попытках исключить Россию из Интерпола.

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