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В МВД заявили о попытках исключить Россию из Интерпола

Колокольцев заявил о попытках исключить Россию из сотрудничества с Интерполом

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Российская стороны сталкивается с попытками исключить ее из Интерпола. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на встрече с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном, передает ТАСС.

«Политизация международного сотрудничества в правоохранительной сфере — она крайне контрпродуктивна», — отметил глава ведомства.

По словам министра, российской полиции приходится сталкиваться с различными ограничениями, с сокрытием данных о разыскиваемых преступниках и неисполнением запросов со стороны западных коллег.

Колокольцев обратил внимание, что подобные ограничения выгодны членам международных транснациональных преступных группировок, которые занимаются наркобизнесом и киберпреступностью. По словам главы ведомства, никогда еще российскую сторонне уличали в каких-то неблаговидных целях при сотрудничестве с зарубежными партнерами.

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