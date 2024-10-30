Россиян предупредили об опасных последствиях зависимости от капель в нос

Зависимость от сосудосуживающих капель — довольно частое явление, с которым сталкиваются врачи. О том, почему она развивается, «Газете.Ru» рассказал врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Антон Ризаев.

Он отметил, что такая зависимость чаще всего развивается из-за неправильного использования препаратов — когда пациент применяет их слишком часто или дольше, чем рекомендуется в инструкции.

«Основным компонентом большинства сосудосуживающих капель является ксилометазолин — он же адреналин, который вырабатывается надпочечниками. Частое использование таких препаратов ведет к тому, что слизистая носа перестает нормально сокращаться. Это происходит потому, что при постоянном воздействии на слизистую надпочечники снижают выработку адреналина, а с течением времени его подача к слизистой носа прекращается вовсе», — рассказал Ризаев.

По его словам, достаточно часто регулярное использование капель приводит к тому, что насморк усиливается и становится хроническим. Кроме того, на фоне постоянно отека слизистой отток слизи из пазух ухудшается, что повышает риск воспалений, таких как гайморит, а в тяжелых случаях — даже менингит.

«Исходя из этого, можно сказать, что продолжительное применение назальных капель действительно может привести к зависимости. Однако отказываться от них стоит постепенно, понемногу снижая дозу, заменив привычное средство на менее концентрированное», — отметил специалист.

По его словам, также можно перейти на препарат с более мягким эффектом, но такие изменения следует согласовать с врачом. Обычно зависимость формируется к каплям с ксилометазолином, так как это сильнодействующее вещество. По согласованию с врачом можно попробовать перейти на препарат с фенилэфрином, который тоже облегчает дыхание, но действует мягче и на более короткий срок.

«Во время отказа от капель полезно использовать увлажняющие средства для носа, промывать нос солевым раствором и спреи с морской водой. Кроме того, стоит обратить внимание на температуру и влажность в помещении. Нос выполняет важную функцию — он согревает и увлажняет вдыхаемый воздух. А при высоких температурах воздуха слизистая пересыхает и отекает. Оптимальная температура в помещении — 20–22 градуса, а влажность — 50–60%», — добавил отоларинголог.

В заключение он посоветовал не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, который поможет составить индивидуальный и эффективный план лечения.

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