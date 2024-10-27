Врач объяснил, нужна ли справка от психиатра для пластической операции

Перечень обследований перед любой операцией, включая пластическую, можно разделить на обязательные, регламентированные Министерством здравоохранения Российской Федерации, и индивидуальные или дополнительные, которые лечащие врачи назначают при необходимости своим пациентам, рассказал «Газете.Ru» пластический хирург Антон Выходцев из медицинского центра «АТЛАС».

На текущий момент консультация психиатра не входит в обязательный перечень обследований перед операцией.

«Так было не всегда. Когда в СССР только зарождалась пластическая хирургия, ситуация была иной. Перед любой пластической операцией, которая сопровождалась изменениями внешности, психиатрическое освидетельствование было обязательным», — отметил он.

Однако когда пластика стала набирать популярность, данное обследование стало формальным, после чего его исключили из обязательных методов предоперационного обследования, сохранив только для ряда операций, связанных с необратимыми утратой органов и функций организма не по жизненным показаниям.

«Например, операции по удалению груди или ампутации конечности», — сказал эксперт.

По его словам, если человеком движет психическое расстройство, то в момент обострения он может захотеть, например, поменять пол. А в момент ремиссии он может пожалеть о содеянном. Более того, если психиатрическое обследование не было проведено, то на вполне законных основаниях он может обвинить хирургов в том, что они причинили его здоровью тяжкий вред, со всеми вытекающими последствиями и наступлением уголовной ответственности для последних», — заявил врач.

Сейчас же операции по смене пола запрещены в РФ. Поэтому назначение психиатрического освидетельствования остается на усмотрение лечащего врача.

«Однако если врач проведет органоудаляющую операцию, например удаление груди, не по показаниям, и пациентка опомнится и передумает уже после операции — она может попытаться привлечь хирурга к ответственности. Поэтому в таких случаях, даже с точки зрения страховки, думающий врач назначит консультацию психиатра, чтобы подтвердить, что пациентка принимает решение, как говорится, в трезвом уме и здравом рассудке», — добавил эксперт.

Необходимость назначения консультации психиатра в большей мере упирается в честность пациента при сообщении информации и своих заболеваниях.

«Не все готовы разглашать такие данные о себе, но, как я уже говорил, это обследование не обязательно согласно приказу Министерства здравоохранения перед операцией. И я не имею права назначать избыточное обследование перед операцией, если на него нет показаний», — объяснил специалист.

Несмотря на то что сообщение всей информации о здоровье пациента по сути находится в зоне ответственности и интересах самого пациента, врач лично был свидетелем проблем, возникших у коллег из-за сокрытия данных пациентами об их психиатрических расстройствах.

«В одном случае у пациентки планировалось несколько этапов операции с разницей во времени в несколько месяцев. Пациентка сделала первый этап операции в стадии ремиссии (отсутствие признаков психического расстройства) заболевания, и доктор ничего не заподозрил. Перед вторым этапом операции у нее случилось обострение, что было замечено ее лечащим доктором, он отказал во втором этапе, потребовав консультацию психиатра, а девушка написала заявление в прокуратуру, в красках описывая, что на первом этапе операции вся бригада ее коллективно насиловала, а она, находясь в наркозе, будто парила и наблюдала за всем происходящим сверху. У нее был установлен психиатрический диагноз еще до операции, и все закончилось благополучно», — рассказал он.

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