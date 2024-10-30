Большинство россиян готовы пощекотать нервы на Хэллоуин

Платформа корпоративного благополучия «Понимаю» провела исследование в преддверии самого страшного праздника в году — Хэллоуина. Целью опроса было выяснить отношение россиян к страхам. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

80% опрошенных редко испытывают чувство страха, а 71,5% контролируют свои эмоции. При этом 27% респондентов признали, что в стрессовой ситуации им сложно управлять своими эмоциями.

45% опрошенных рассказали, что их страхи начинают напоминать о себе в моменты одиночества, а 21% — страх настигает в людных местах. Почти 34% испытывают страх перед сном.

54% участников ответили, что предпочли бы справляться с настигнувшим чувством страха самостоятельно либо с помощью близких. И лишь чуть больше трети респондентов (32,3%) гипотетически готовы были бы обратиться за помощью к психологу.

«Результаты нашего исследования показали, что обращение к специалистам в области психологической помощи в России все еще воспринимается с некоторой долей настороженности, — говорит генеральный директор платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Дарья Федорова. — 14% опрошенных заявили, что в целом относятся к психологам с долей скептицизма».

Участники опроса также рассказали о своем отношении к хоррорам и различным хоррор-квестам. Так, оказалось, что 34% опрошенных ощущают страх во время просмотра ужастиков, поэтому стараются их не смотреть, а 47% — испытывают дискомфорт только в напряженные моменты фильма. Что же касается комнат страха, Хэллоуин-вечеринок и хоррор-квестов, то здесь результаты распределились почти одинаково. 37% респондентов с радостью пощекочут себе нервы, 30% — организуют свой досуг таким образом в редких случаях, а 33% предпочитают поберечь себя и выбирают другие виды развлечений.

Почти 81% опрошенных уверены, что чувством страха можно управлять, если знать определенные техники, а остальные 19% считают, что чувство страха неизбежно.

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