Стало известно, сколько россиян пьют в рабочее время

Исследование онлайн-сервиса для управления бизнесом «Битрикс24» выявило, что в большинстве коллективов (62%) принято отмечать праздники на работе с алкоголем. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Чаще всего поводом становится день рождения: так ответили 62%, еще 6,6% отмечают с горячительным подписание важных договоров.

Алкоголь присутствует на корпоративных мероприятиях в 81% случаев. При этом 43% респондентов уверены, что такие посиделки с коллегами влияют на качество взаимоотношений. Большинство (75%) считает это влияние положительным, а 25% респондентов — отрицательным.

Алкоголь редко используется в качестве корпоративного подарка: 43% респондентов никогда его не дарят. Однако, когда алкоголь все-таки выбирается в качестве презента, он чаще всего адресован коллегам (36%) и клиентам/партнерам (34%).

68% респондентов не видят связи между возрастом и лояльностью к употреблению алкоголя. Среди тех, кто видит такую зависимость, 48% считают, что люди среднего возраста более лояльны к алкоголю, чем молодежь.

Наконец, 17% респондентов признались, что втайне употребляли алкоголь в рабочее время.

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