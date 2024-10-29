Воронежец ударил родного брата ножом за упрек в отсутствии работы

В Воронеже перед судом предстанет 49-летний подозреваемый в нападении на родственника с ножом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на Ольховом переулке. По версии следствия, один из братьев стал высказывать претензии другому о том, что тот не хочет работать.

Недовольный ситуацией мужчина несколько раз ударил оппонента ножом и скрылся с места. Пострадавшего обнаружила его сожительница, она вызвала медиков и правоохранителей. Приехавшие на место специалисты спасти пострадавшего не смогли.

Тем временем второй брат отправился к знакомому, которому рассказал о произошедшем. Мужчина обратился в полицию, сотрудники МВД оперативно задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело.

Россиянину уже предъявили обвинения, он находится под стражей.

«При проведении следственных действий обвиняемый дал признательные показания», – поделились в ведомстве.

Известно, что до этого фигурант разбирательств уже привлекался к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.

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