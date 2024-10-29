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На Украине сотрудники военного комиссариата избили адвоката

«Страна.ua»: в Житомире сотрудники ТЦК сломали ключицу адвокату

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Shutterstock

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) в городе Житомир, расположенном на северо-западе Украины, при проведении мобилизационных мероприятий сломали ключицу адвокату Сергею Касянчуку. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По словам самого мужчины, представители территориального центра комплектования долгое время следили за ним и в какой-то момент решили заставить его пройти медицинскую комиссию. Юриста отправили в военный комиссариат под предлогом того, что он якобы находится в розыске.

«Во время проведения мобилизационных мероприятий сотрудники ТЦК нанесли [адвокату] значительные физические травмы. В частности, сломали ключицу», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что из-за травмы мужчине нужна операция.

При этом юрист уверен, что его «заказали» определенные лица. Как сказал Касянчук, работники военного комиссариата могли сделать его своей «целью», так как он часто оказывает правовую помощь мужчинам призывного возраста.

29 октября в украинском городе Черкассы засняли, как несколько сотрудников ТЦК в рамках мобилизационных мероприятий повалили мужчину призывного возраста на землю. Все произошло прямо на проезжей части, а видео снял пассажир одного из следовавших мимо транспортных средств.

Ранее на Украине работник военного комиссариата открыл огонь при проверке документов у граждан.

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