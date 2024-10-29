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Доктор Мясников предупредил о риске развития опасной болезни из-за храпа

Врач Мясников заявил, что храп повышает риск развития язвы желудка

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Пресс-служба «России 1»

Люди, которые храпят во сне, рискуют заработать язву желудка. Об этом в своем Telegram-канале предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Факторы риска: <…> апное сна (злостные «храпуны»)», — написал он.

Кроме того, по словам доктора Мясникова, спровоцировать развитие язвенной болезни желудка могут генетическая предрасположенность, курение, алкоголь, стресс и перенесенная коронавирусная инфекция.

Врач и телеведущий подчеркнул, что, вопреки распространенному мнению, кофе не относится к продуктам, которые провоцируют язву.

18 октября доктор Мясников рассказал, что на фоне резкого скачка атмосферного давления в российских СМИ появились сообщения о том, что у многих людей может ухудшиться самочувствие. В том числе их предупредили о слабости, повышении артериального давления и вероятности обмороков. Все эти сообщения он назвал бредом.

По его словам, скачки атмосферного давления никак не влияют на здоровье.

Ранее доктор Мясников оценил опасность вышек сотовой связи для здоровья.

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