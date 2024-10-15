В Ханты-Мансийске самолет Utair экстренно посадили из-за плохого самочувствия пассажирки

Самолет Utair совершил экстренную посадку в Ханты-Мансийске из-за недомогания пассажирки. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Воздушное судно следовало из Сургута в Москву. В какой-то момент женщине стало плохо, и экипаж принял решение приземлиться в аэропорту другого города. Что именно произошло с россиянкой, не уточняется.

«Пассажирку откачивали врачи, а потом ее, должно быть, увезли на скорой», – поделился собеседник.

Во время посадки пассажиров попросили покинуть салон. Во время вынужденной остановки воздушное судно дозаправили.

До этого следовавший в Москву из Анадыря самолет сел в Красноярске. По данным источников, один из пассажиров поднялся на борт пьяным, а в полете выпил еще и стал приставать к другим людям, из-за чего произошла массовая драка. В аэропорту зачинщика передали правоохранителям.

Ранее пилот поссорился с коллегой во время полета и запер ее в кабине.