Челябинец лег на дорогу и украл машину у водительницы, которая хотела ему помочь

Жительница Челябинска едва не лишилась машины из-за желания помочь человеку. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Курчатова. Женщина за рулем автомобиля заметила лежавшего на проезжей части мужчину. Она остановилась и поинтересовалась у незнакомца, нужна ли ему помощь. Тем временем в ее средство передвижения въехала другая машина.

«Водитель вышла разобраться в ситуации, а в этот момент лежавший на дороге мужчина сел за руль и уехал», – поделились в ведомстве.

Россиянка вызвала правоохранителей, которые нашли «пострадавшего» в одном из медучреждений города. Местные жители заметили, что незнакомец находится в нестабильном эмоциональном состоянии, поэтому вызвали медиков, которые госпитализировали его.

В беседе с полицией россиянин заявил, что оставил машину на улице Блюхера, где ее позже нашли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем.

«Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», – сообщается в публикации.

Известно, что фигурант разбирательств ранее судим не был.

Ранее в Иркутской области лежащий на дороге медведь стал причиной массовой аварии.