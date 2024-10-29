В Липецке полицейского арестовали за помощь наркодилеру

В Липецке заключили под стражу замначальника одного из отделов управления наркоконтроля полиции. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Решение отправить подозреваемого под стражу по ходатайству следователя принял суд. До этого он был в розыске.

Обвиняемый — третий фигурант по делу о превышении полномочий в составе группы лиц и получении взятки. Кроме него в преступлении подозреваются его непосредственный руководитель и заместитель начальника управления.

По данным следствия, обнаружив в квартире у наркоторговца большую партию запрещенных веществ, полицейские не стали его арестовывать, а предложили свою помощь за вознаграждение. Трое правоохранителей в течение двух лет сопровождали наркодилера в места получения и реализации наркотиков и получили от него 300 тысяч рублей.

Преступников раскрыли сотрудники региональных управлений ФСБ, МВД и СУ СКР. Задержание произошло с помощью бойцов СОБР управления Росгвардии.

После ареста, по информации местного УМВД, их отстранили от работы в правоохранительных органах. Двое других обвиняемых также арестованы.

Ранее в Ярославской области задержали мужчину, который производил наркотики и хотел продать крупную партию мефедрона.