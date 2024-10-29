В Москве квартирант подрался с собственниками квартиры, которые решили выселить его семью

Собственники квартиры на северо-востоке Москвы подрались с арендатором, который отказался съезжать раньше срока. Об этом сообщает mk.ru.

Хозяева квартиры на бульваре Академика Ландау обвинили квартиранта в заказном избиении после того, как 26 октября на 45-летнего отца семейства избили группа неизвестных мужчин. Жена и дочь пострадавшего решили, что нападавших послал их квартирант, которого незадолго до этого предупредили о срочном выселении. Они отправились в квартиру к арендатору, чтобы поговорить с ним, но его дома не оказалось.

Претензии владельцев жилья выслушала супруга квартиросъемщика с малолетним сыном. Они потребовали, чтобы мать с ребенком немедленно освободила помещение, а та позвонила мужу. Он быстро приехал, попытался выпроводить хозяек, но те отказались уходить. Ссора между ними переросла в драку, непреклонные мать и дочь получили многочисленные ушибы и сотрясение головного мозга, квартирант — ожог глаза от перцового баллончика. Обе стороны сняли побои и написали друг на друга заявления.

На допросе арендатор заверил полицейских, что не имеет отношения к нападению на владельца квартиры, хотя уверен, что он собирался выселить его, чтобы поскорее заселить других жильцов по новой цене.

Ранее хозяин квартиры поджег ее вместе с должниками-арендаторами и их детьми.