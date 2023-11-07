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Хозяин квартиры поджег ее вместе с должниками-арендаторами и их детьми

Домовладельца арестовали за поджог квартиры с арендаторами и их детьми внутри

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Brendan McDermid/Reuters

Домовладелец из Нью-Йорка устроил пожар в квартире, разозлившись на то, что арендаторы перестали платить и отказались съезжать. Об этом сообщает People.

По данным полиции, 26 сентября 66-летний Рафикул Ислам поджег квартиру на втором этаже дома в Бруклине, потому что жильцы перестали ему платить. В помещении в тот момент находились шестеро взрослых и двое детей. Все они смогли спастись. Пожар, как отмечается, начался на внутренней лестнице.

Перед этим домовладелец угрожал жильцам отключить в квартире электричество и газ. Он также говорил, что устроит пожар, если жильцы все же не заплатят. Известно, что 27 сентября мужчина подал гражданский иск против квартиросъемщицы, заявив, что она должна ему $26,5 тыс. 26 октября адвокат женщины подал встречное исковое заявление, в котором указал, что она и ее семья вынуждены были съехать из этого помещения после пожара, который сделал квартиру непригодной для проживания.

Расследование длилось около месяца. В итоге следователям удалось установить личность поджигателя по записям с камер видеонаблюдения в этом районе. Его арестовали 25 октября и обвинили в поджоге второй степени, неосторожном обращении с огнем и преступном посягательстве.

«Когда пожар только начался, все предположили, что это [сделал] он», — отметил один из жильцов дома.

Ранее в Москве женщина подожгла дверь бывшей съемной квартиры из-за якобы забытых в ней вещей.

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