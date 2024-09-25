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Замглавы минспорта Ростовской области арестовали по делу о взятке

Подозреваемую во взяточничестве замминистра спорта Ростовской области арестовали

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Александр Блотницкий/РИА Новости

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу заместителя регионального министра спорта Светлану Гадарову, которую заподозрили в получении взятки. Об этом говорится на сайте инстанции.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гадаровой Светланы А., подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок ареста — по 19 ноября 2024 года.

Гадарову задержали 23 сентября. На следующий день силовики провели обыски на рабочем месте и дома у замминистра физической культуры и спорта Ростовской области.

Как сообщает суд, замглавы минспорта обвиняют в получении взятки в размере порядка 80 тысяч рублей. Предполагается, что деньги ей передал супруг главы коммерческой организации в обмен на общее покровительство и создание условий для победы по результатам закупки.

Ранее сообщалось о задержании главы отдела полиции города Октябрьский за получение взятки в особо крупном размере.

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