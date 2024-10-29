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Фермера обвинили в том, что он заставил жену и детей работать в огороде против их воли

Daily Mail: в Австралии фермера будут судить за принуждение семьи к работам на огороде

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Shutterstock

Фермера из Австралии обвинили в том, что он заставлял жену и детей работать в огороде против их воли, пишет Daily Mail.

Мужчина, имя которого не раскрывается в интересах следствия, обвиняется в угрозах и принуждении к работам на ферме в отношении своей семьи. Сам австралиец не признает вину, хотя обвинение настаивает на том, что дети и жена подозреваемого жили «в условиях тирании», отмечая постоянное физическое, психологическое и эмоциональное насилие с его стороны.

Фермер контролировал жизнь своей жены и шестерых детей, включая их питание и гигиену, заставляя их трудиться из страха перед насилием. Прокуроры утверждают, что он не позволял детям заводить друзей, а своей супруге — общаться с родственниками.

Суд также услышит показания предполагаемых жертв о жестоком поведении обвиняемого, включая угрозы с применением оружия. Судебный процесс продолжается, и защитник обвиняемого выступит с ответом на вопросы защиты.

Ранее фермер из ЮАР переехал на автомобиле шестилетнего мальчика за украденный апельсин.

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