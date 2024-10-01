Фермер переехал на автомобиле шестилетнего мальчика за украденный апельсин

Фермер из ЮАР переехал на автомобиле шестилетнего ребенка, якобы укравшего у него апельсины, пишет Daily Mail. Теперь мальчик находится в больнице со сломанными ногами.

Как рассказала мать мальчика, Магдалена Джантиджиес, она и ее сын шли по улице в магазин. Когда они проходили мимо сада, принадлежащего местному фермеру, ребенок остановился, чтобы поднять апельсин, лежащий на земле.

После этого мальчик попытался достать еще один фрукт через забор, и в этот момент фермер, находясь за рулем машины, на большой скорости сбил его и мать, прижав их к ограде. Сразу после инцидента полиция арестовала мужчину.

Арестованным оказался 70-летний Кристоффель Йоханнес Стоман. Сообщается, что сын Магдалены получил перелом ног — сейчас он находится в больнице. На данный момент расследование дела продолжается. Комментируя ситуацию, Джантиджиес добавила, что ребенок также получил психологическую травму.

Местные жители добавили, что Стоман уже был замешан в подобных ситуациях и требуют наказать его по всей строгости закона.

Ранее фермера посадили в тюрьму за построенный им мост для изолированной деревни.