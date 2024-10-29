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Тайка 30 часов рылась в мусоре в поисках потерянного кольца с бриллиантом

Тайка потратила 30 часов на поиски бриллиантового кольца, попавшего на свалку

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Apitchaya Ning/TikTok

В Таиланде случайно попавшее на свалку бриллиантовое кольцо нашлось после многочасовых поисков, пишет The Thaiger.

Жительница провинции Накхонпханом Апичая Нинг сняла драгоценность, чтобы помыть руки, и не заметила, как она упала в контейнер для мусора. Позже пакет оказался на свалке, и только тогда владелица украшения поняла, что произошло. Следующие 30 часов она потратила на поиски дорогого аксессуара.

Тайка рассказала, что наняла рабочих и заплатила 20 тыс. батов (57,5 тыс. рублей), чтобы те помогли отыскать кольцо в муниципальной свалке площадью 28 гектаров. А чтобы они не оставили кольцо себе, сама участвовала в просеивании мусора.

В итоге кольцо с бриллиантом стоимостью 400 тыс. батов (более 1,1 млн рублей) все же нашлось. Чтобы поделиться своей историей, Нинг записала два ролика в TikTok. Пользователи оценили красоту ювелирного изделия и восхитились настойчивостью его владелицы.

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