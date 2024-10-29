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Топ-менеджер российского KFC отдал мошенникам 5 млн рублей

В Москве топ-менеджер KFC в России и СНГ лишился 5 млн рублей из-за мошенников

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Ilya Naymushin/Reuters

В Москве мошенники выманили у директора по качеству KFC в России и СНГ 5 миллионов рублей, мужчина двое суток общался с аферистами. Об этом сообщается в Telegram-канале «Москвач».

Злоумышленники общались с москвичом под видом сотрудников «Мосэнерго», они убедили топ-менеджера KFC в необходимости замены счетчиков. Два дня мужчина действовал по указаниям злоумышленников и в итоге передал курьеру в костюме инкассатора 5 млн рублей наличными.

Лишь спустя сутки москвич понял, что его обманули и обратился в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Москве 19-летний юноша принял участие в «операции ФСБ» и отдал мошенникам семейные сбережения. Молодой человек поверил аферистам, взял из сейфа своих родителей $66 тысяч, ордена, медали и украшения, а затем передал их злоумышленникам под предлогом перечисления на «безопасный счет». Происходящее остановила мать москвича, которая заметила переводы. Она сразу же обратилась в полицию. Общий ущерб составил около 11,4 млн рублей.

Ранее россиянка пыталась поджечь здание мэрии и три машины ДПС.

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