Пенсионерка лишилась около 30 млн рублей и двух квартир после разговора с аферистами

Пенсионерка из Нижнего Новгорода продала две квартиры по совету мошенников и вовлекла в схему дочерей. Об этом сообщает GiperNN.

Под давлением аферистов женщина и ее дочери находились около двух месяцев. Изначально злоумышленники позвонили пенсионерке и рассказали о том, что ей необходимо продлить договор с оператором. Женщина знала о такой схеме, но почему-то продиктовала код из сообщения.

Позже ей позвонили и рассказали о том, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломали, неизвестные якобы набрали кредитов на пенсионерку. Чтобы они не смогли получить деньги, нужно якобы взять «зеркальные» займы, так женщина и поступила.

Позже ей позвонил «следователь из Москвы» и рассказал, что кто-то пытается продать ее квартиры. Чтобы поймать аферистов, ей якобы нужно переписать жилье на дочерей и продать. После этого мошенники обратились к одной из дочерей и уже она оформила на себя кредиты.

«Весь материальный ущерб составил около 30 млн рублей», – сообщается в публикации.

В правоохранительных органах возбудили уголовное дело, квартиры арестовали, пока что женщины могут в них жить.

Ранее в Саранске пенсионерка отдала более миллиона рублей на новый электросчетчик.