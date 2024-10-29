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Депутат Госдумы пострадал от вымогательства из-за переписки на сайте знакомств

«Сапа»: депутат Госдумы стал жертвой вымогателей из-за переписки с незнакомкой

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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Кисляков перевел деньги вымогателям, которые угрожали опубликовать его переписку с девушкой, сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, представитель Архангельской области в ГД познакомился в дейтинг-приложении с некой девушкой. Вскоре с ним связались шантажисты, которые требовали перевести 100 тыс. рублей и угрожали опубликовать интимную переписку в случае отказа.

Кисляков, у которого есть жена и трое детей, решил не рисковать репутацией примерного семьянина и выполнил условия злоумышленников. Но те попросили еще 30 тыс. рублей.

На этот раз депутат обратился с заявлением в полицию.

Ранее мошенники потребовали у башкирских школьников выплатить штраф за списывание на ОГЭ.

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