Женщину уволили с работы за съемку в танцевальном клипе во время больничного

В Испании женщину уволили с работы за то, что она снялась в танцевальном клипе, находясь на больничном, пишет Daily Mail.

Вирья Круз оказалась в центре скандала после того, как в сети появился ее танцевальный клип, пока она находилась дома на больничном. Вскоре женщине позвонили с работы и сообщили, что она уволена. Испанка, не согласная с этим решением, обратилась в суд, но закон в итоге оказался на стороне работодателя, отметив, что активные танцы несовместимы с процессом выздоровления.

Адвокат Круз утверждает, что она не обманывала своего работодателя намеренно, и что ее физическая активность была минимальной. В то же время, компания упоминает о других случаях, когда Вирья участвовала в различных мероприятиях, находясь также на больничном, что вызвало дополнительные вопросы о ее временной нетрудоспособности.

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