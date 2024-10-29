Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщину уволили с работы за съемку в танцевальном клипе во время больничного

Daily Mail: испанку уволили с работы за съемку в клипе, пока она была на больничном

close
Virya Cruz/YouTube

В Испании женщину уволили с работы за то, что она снялась в танцевальном клипе, находясь на больничном, пишет Daily Mail.

Вирья Круз оказалась в центре скандала после того, как в сети появился ее танцевальный клип, пока она находилась дома на больничном. Вскоре женщине позвонили с работы и сообщили, что она уволена. Испанка, не согласная с этим решением, обратилась в суд, но закон в итоге оказался на стороне работодателя, отметив, что активные танцы несовместимы с процессом выздоровления.

Адвокат Круз утверждает, что она не обманывала своего работодателя намеренно, и что ее физическая активность была минимальной. В то же время, компания упоминает о других случаях, когда Вирья участвовала в различных мероприятиях, находясь также на больничном, что вызвало дополнительные вопросы о ее временной нетрудоспособности.

Ранее в Китае девушка прекратила есть, пить и двигаться после выговора на работе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами