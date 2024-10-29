Учитель из Подмосковья завел роман с подростком в соцсетях и стал фигурантом дела

Учителя из Подмосковья подозревают в романе со школьницей. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

По версии следствия, 29-летний педагог познакомился с 15-летней девушкой в феврале текущего года во «ВКонтакте». Именно школьница написала мужчине первой, учитель решил пообщаться с новой знакомой.

Молодые люди не только переписывались, но и встречались. Весной они официально стали парой, но об отношениях никому не рассказывали. Педагог «проявлял знаки внимания» к школьнице и угощал ее. Близости у мужчины и подростка не было.

Спустя некоторое время девушка решила рассказать об отношениях в соцсетях. После этого на учителя обратили внимание следователи.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На данный момент в СК РФ проводят все необходимые экспертизы и другие мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства.

Известно, что несовершеннолетняя закончила школу и поступила в колледж.

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