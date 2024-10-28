Экс-участника шоу «Голос 60+» Корнейчука задержали по подозрению в педофилии

Бывшего участника проекта «Голос 60+» задержали по статье о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, речь идет о 66-летнем джазовом гитаристе Александре Корнейчуке, который принимал участие в шоу в 2021 году, но не прошел дальше отборочного тура. В последнее время мужчина занимался преподавательской деятельностью и обучал игре на гитаре онлайн, сейчас его обвиняют в развращении 12-летней школьницы.

Согласно версии следствия, в феврале-марте этого года он познакомился в социальных сетях с девочкой и предложил обмениваться интимным контентом. Та согласилась и прислала педофилу видео, Корнейчук ответил откровенными фотографиями. Некоторое время спустя о произошедшем узнали родители жертвы, они обратились в полицию. Музыкант уже задержан и помещен в следственный изолятор, он признал свою вину.

Ранее жителя Северной Ирландии приговорили к пожизненному заключению за развращение детей в интернете.