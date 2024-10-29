Госдума не поддержала проект о запрете некириллического алфавита в рекламе

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий использовать в рекламе некириллические алфавиты. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента экс-сенаторы Сергей Цеков и Ольга Ковитиди в 2022 году. Законопроект вводил запрет на использование в рекламных текстах алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы. В нем предлагалось сделать исключения только для товарных знаков, прошедших госрегистрацию.

В пояснительной записке к документу обратили внимание, что в рекламе преобладают иноязычные элементы, названия передаются латиницей. По мнению авторов инициативы, законопроект должен был защитить «использование кириллического письма» в рекламной среде.

Против принятия документа выступили комитет Госдумы по экономической политике и правительство РФ. Там отметили, что закон о рекламе обязывает использовать государственный язык и запрещает иностранные слова и выражения.

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