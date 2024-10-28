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Россияне рассказали, каким рекламным спецпроектам они больше доверяют

Rambler&Co: 36% доверяют спецпроектам от брендов с хорошей репутацией

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Shutterstock/Formatoriginal

Спецпроекты от брендов с хорошей репутацией внушают доверие 36% россиян, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co и «СберМаркетинга».

Также 14% россиян верят всему брендированному контенту, а остальные видят рекламу в нативном контенте со специальной пометкой.

Исследование показало, что 36% россиян потребляют рекламный контент в СМИ, 29% — на маркетплейсах, в социальных сетях – 24%. Чаще всего (40% случаев) интерес вызывают текстовые форматы, интерактивные – 21%, нативные интеграции – 20%, аудиоинтеграции – 5%.

«Спецпроекты — это про эмоциональную взаимосвязь с брендом, выстраивание релевантности между потребителем и продуктом. Брендированный контент должен нести пользу практическую или информационную», — отметила руководитель управления интегрированных проектов и маркетинга влияния «СберМаркетинга» Алиса Кольмина.

Что касается обратной связи с брендами о рекламном контенте, 41% респондентов готовы ставить реакции из эмодзи-бара, 34% задают вопросы об увиденной информации, а 25% предпочитают оставлять комментарии.

Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co. Всего в нем приняли участие 146 840 интернет-пользователей.

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