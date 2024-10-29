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В Киеве на взятке поймали помощника начальника районного ТЦК

Помощника начальника ТЦК по Подольскому району Киева задержали за взятку

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РИА «Новости»

Помощника начальника территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) по Подольскому району Киева задержали по делу о взятке. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua», сославшись на прокуратуру.

В материале отмечается, что сотрудник получил денежные средства от некоего адвоката. Последнего доставили в территориальный центр комплектования, так как он не состоял на воинском учете и не проходил медицинскую комиссию.

«На месте ему предложили «порешать» этот вопрос за 25000 гривен (около $605. — «Газета.Ru»), а еще за $4000 поставить на учет с оформлением отсрочки», — рассказали журналисты.

Оказалось, что предложившим сделку чиновником является помощник начальника военного комиссариата. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов Украины взяли мужчину под стражу.

25 октября в Одесской области Украины задержали полицейского по подозрению в нелегальной переправке военнообязанных мужчин в Приднестровье. По информации следователей, за свои «услуги» мужчина требовал $6500 с человека. При этом потенциальных «клиентов» он искал в социальных сетях.

Ранее на Украине взяли под стражу троих сотрудников ТЦК, помогавших гражданам избежать мобилизации.

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