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В Иркутской области тушат масштабный пожар

МЧС: в Иркутской области горит кровля склада на площади 1050 квадратных метров

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Сергей Аверин/РИА Новости

В городе Ангарске Иркутской области горит кровля склада. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Площадь возгорания составила 1050 квадратных метров, отметили в ведомстве.

«Пожар уже локализован», — уточнили в МЧС и подчеркнули, что в результате возгорания никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают 39 специалистов МЧС. Также в тушении пожара задействовали 11 единиц техники.

Накануне сообщалось, что в селе Капитоновка в Якутии загорелся склад цеха по производству сэндвич-панелей. По данным ведомства, пожар распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров. На месте работали более 40 спасателей и девять машин.

А неделей ранее в поселке Октябрьский в Краснодарском крае загорелся склад на площади 800 квадратных метров. Территория в границах 500 метров от места пожара была оцеплена.

Еще один склад горел в Москве на Рябиновой улице. Площадь возгорания составляла 450 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 60 специалистов и 16 единиц техники.

Ранее стали известны подробности пожара в многоэтажке на севере Москвы.

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