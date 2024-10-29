Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Аргентине обрушился десятиэтажный отель

TN: в Аргентине обрушился 10-этажный апарт-отель в городе Вилья-Хесель

close
gesell.gob.ar

В Аргентине обрушилось здание 10-этажного апарт-отеля в городе Вилья-Хесель. Об этом сообщает телеканал TN.

Отмечается, что под завалами находятся семь человек. Спасатели смогли связаться с некоторыми пострадавшими.

Инцидент произошел в ночь на вторник. Здание обрушилось в 01:30 по местному времени (07:30 мск). Предварительно, в отеле во время обрушения находилось мало туристов.

«Десятиэтажное здание, в котором находился отель «Дубровник»... обрушилось. В данный момент ведется работа по расчистке завалов для спасения людей», — сообщили в муниципалитете Вилья-Хесель.

До этого во Владимире произошло обрушение дома, который возвели сто лет назад. Инцидент произошел на улице Летне-Перевозинской. На кадрах с места инцидента заметно, что в основном фасад дома №19 обрушился около крыши, разлом прошел по высоте всего здания, из-за этого часть стены опустилась.

Ранее в Уфе частично обрушилась крыша жилого дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами