Во Владимире обрушилось здание

Во Владимире произошло обрушение дома, который возвели сто лет назад. Об этом сообщает глава города Дмитрий Наумов.

Инцидент произошел на улице Летне-Перевозинской. На кадрах с места инцидента заметно, что в основном фасад дома №19 обрушился около крыши, разлом прошел по высоте всего здания, из-за этого часть стены опустилась.

«По данному инциденту даны соответствующие поручения службам для оперативной ликвидации последствий ЧП и прояснения всех обстоятельств», – поделился чиновник.

Он также добавил, что контроль за состоянием здания усилен, чтобы снизить риски подобных происшествий в дальнейшем.

На данный момент движение по улице перекрыто, так как ответственные службы ликвидируют последствия произошедшего. Наумов призвал местных жителей заблаговременно выбирать пути объезда.

Как сообщает kp.ru, причиной инцидента могло стать несоблюдение правил проведения ремонтных работ. Известно, что двухэтажное здание находилось в долевой собственности, там проживали несколько семей. В момент обрушения в доме никого не было.

Ранее в Индии за несколько секунд обрушилось 150-летнее здание и едва не задело гуляющих детей.