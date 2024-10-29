В российской школе у восьмилетней девочки произошел инсульт

На Ямале спасли жизнь восьмилетней девочке, у которой случился геморрагический инсульт. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.

Школьницу из Яр-Сале доставили в Новый Уренгой бортом санавиации. Девочке стало плохо прямо в школе, педагоги вызвали ей скорую помощь. На момент госпитализации правая часть тела у ребенка была обездвижена, а речь отсутствовала.

Нейрохирурги экстренно провели операцию открытым методом, то есть выполнили трепанацию черепа и удалили гематому быстрее чем за полтора часа. Врачам Новоуренгойской ЦГБ еще не приходилось сталкиваться с такой маленькой пациенткой с инсультом, но операция тем не менее прошла успешно.

После нее девочку направили к реаниматологам, затем она восстанавливалась под присмотром неврологов, реабилитологов и инструкторов ЛФК. Уже через две недели ребенок был выписан. Сейчас школьница уже говорит и самостоятельно передвигается, медики продолжают следить за ее состоянием.

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