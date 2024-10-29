Водителю автобуса, упавшего в Мойку, предъявили новое обвинение из-за мигрантов

Водителю автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, предъявили обвинение в незаконной регистрации почти полсотни мигрантов в его квартире. Об этом сообщается в Telegram-канале местной прокуратуры.

«Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении Рахматшоха Курбонова. Он обвиняется по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации)», — сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, с апреля 2022 года по май 2024 года Курбонов зарегистрировал в своей квартире 46 мигрантов и передал в отдел по вопросам миграции фиктивную информацию о том, что иностранцы проживают у него. Вскоре уголовное дело в отношении мужчины рассмотрит мировой судья.

В мае автобус, который вел Курбонов, пробил ограждение на мосту реки Мойки и упал в воду. Семерых пассажиров из восьми спасти не удалось. 25 октября Курбонова признали виновным по делу о дорожно-транспортном происшествии и лишили свободы на 6 лет. Кроме того, ему запретили управлять транспортом в течение двух с половиной лет.

Ранее после массового ДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге завели уголовное дело.