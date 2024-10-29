В Госдуме сравнили идею «Ветеранов России» об удаленке для женщин с политикой Гитлера и талибов

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала идею отправить на удаленку миллионы женщин ради повышения рождаемости. Ранее с таким предложением выступило движение «Ветераны России». В разговоре с «Газетой.Ru» депутат заявила, что сами женщины не поддержат подобные меры, так как это «возврат средневековья».

«Председатель движения забыл спросить самих женщин. Эти миллионы женщин для того ли добивались своего равенства с мужчинами, чтобы председатель ветеранского движения занимался непонятно чем сейчас, в 21-м веке, вернув женщин к тому, что было до октября 1917 года? Где-то это уже звучало. Kinder, Küche, Kirche, Бисмарк и Гитлер. Мне не хочется приравнивать высказанную идею к фашистской идеологии. Но, к сожалению, это было частью той самой идеологии, которая запрещала женщинам участвовать в общественной жизни. Что-то похожее предложили талибы (организация запрещена в России) в Афганистане, запретив женщинам даже на улице разговаривать. Поэтому мне думается, что возвращение этого средневековья — это не то, о чем мы говорим в 2024 году, в год семьи», — сказала политик.

Депутат подчеркнула, что в процессе рождения и воспитания детей участвуют не только женщины, но и мужчины.

«Не худо было бы напомнить председателю движения, что у нас по конституции мужчины и женщины равны. Второе: обязанности по воспитанию детей в равной степени несут мать и отец. Ну и наконец третье: все-таки нельзя рождение детей сваливать только на женщину. Процесс рождения детей предполагает еще и участие мужчины. Мне не хочется думать, что общественная организация с таким патриотическим названием имеет только одну задачу — борьбу с российскими женщинами. Неужели только так можно доказать свою мужскую самостоятельность?» — заключила Останина

О том, что в России предложили перевести женщин на удаленную работу для повышения рождаемости, сообщил Telegram-канал SHOT. Члены движения «Ветераны России» считают, что работа из дома облегчит создание семьи. Активисты уже направили обращение в Госдуму, Совет Федерации и администрацию президента.

«Миллионы женщин смогут совмещать работу и воспитание детей, не теряя в качестве жизни и карьерных перспективах», — цитирует SHOT председателя движения Ильдара Резяпова.

Ранее российских женщин пообещали штрафовать за фразу «Я ненавижу детей».