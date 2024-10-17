Российских женщин пообещали штрафовать за фразу «Я ненавижу детей»

После принятия закона о запрете пропаганды чайлдфри российских женщин не будут наказывать за фразу «Я не хочу рожать», а вот слова «Я ненавижу детей, призываю не рожать» будут расцениваться как пропаганда. Об этом «Газете.Ru» заявила глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Фраза «Я не хочу рожать» — это выражение личной позиции женщины. Никто за эту фразу не будет привлекать к ответственности. Но если будет фраза «Я ненавижу этих детей, потому что дети гадкие, они отнимают мое свободное время, призываю всех остальных тоже не рожать», — то это будет расцениваться как [пропаганда] отказа от деторождения», — объяснила Останина.

Член комитета Виталий Милонов также заявил «Газете.Ru», что фраза «Я не хочу рожать» не будет считаться пропагандой бездетности.

«Пропаганда — распространение взглядов, фактов, аргументов, слухов, информации (включая искаженной) или заведомо ложных сведений с целью формирования нужного общественного мнения и манипулирования общественным сознанием. Таким образом рассказ о себе без побуждения к этому выбору третьих лиц не считается таковой. Хотя, честно говоря, странно представить нормальную женщину, которая будет в публичном пространстве делиться своей девиантной позицией», — уверен Милонов.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты приняли в первом чтении законопроект, запрещающий пропаганду «идеологии чайлдфри». Инициативу поддержали 388 парламентариев. О том, что будет считаться пропагандой, точных данных нет.

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