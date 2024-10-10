В Архангельской области отец больше года издевался над сыном и бросил его в больнице

В Архангельской области мужчина грубо обращался со своим 11-летним сыном. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Как установило следствие, с мая 2021 года по июль 2022 года 35-летний житель Котласа регулярно избивал ребенка, в том числе и подручными предметами.

Мужчина применял к сыну физическую силу, когда выпивал. При этом известно, что на попечении отца мальчик остался после того, как его мать лишили родительских прав.

В конце концов пострадавший попал в больницу, и родитель отказался забирать его домой. Мужчину обвинили в истязании несовершеннолетнего, неисполнении родительских обязанностей и жестоком обращении. Он лишь частично признал свою вину. В ближайшее время фигурант ответит за содеянное в суде. Сын подсудимого сейчас живет с другим родственником, который признан его опекуном.

Ранее россиянка, издевавшаяся над шестилетней дочерью, отделалась условным сроком.