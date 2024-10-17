В Бурятии отец год истязал 12-летнего сына

В Бурятии вынесли приговор местному жителю, который год избивал сына-подростка, мужчина получил пять лет колонии. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Как удалось установить и доказать следствию, житель Улан-Удэ с февраля 2023 года систематически избивал собственного сына. Пока сожительница была на работе, мужчина оставался присматривать за тремя детьми, старший 12-летний сын вызывал у отца особое недовольство, обвиняемый регулярно истязал мальчика.

О произошедшем в семье стало известно после того, как мать детей свела счеты с жизнью, несовершеннолетних из семьи изъяли. Они отданы под опеку родственников. Приговором суда жителю Бурятии назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее кировчанка несколько месяцев издевалась над дочерью-первоклассницей.