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Женщина поплавала в озере в линзах и потеряла зрение

LADBible: американка потеряла зрение на один глаз, искупавшись в озере в контактных линзах

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brooklynmccasland/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США женщина поплавала в озере в линзах и ослепла на один глаз, пишет LADBible.

Бруклин Маккасленд рассказала, что начала чувствовать постоянную боль в правом глазу после посещения пляжа, где плавала в контактных линзах. Женщина думала, что причиной дискомфорта является песчинка, случайно попавшая в глаз, но все равно решила сходить к врачу, когда симптомы так и не прошли.

Доктор прописал ей антибиотики, но лекарства так и не помогли. Более того, ситуация настолько ухудшилась, что Бруклин пришлось взять на работе отпуск за свой счет. Позже медики диагностировали у нее акантамебный кератит, что привело к потере зрения на правый глаз.

Это опасная для зрения инфекция, вызываемая микроскопическим организмом, известным как акантамеба. Паразит обычно встречается в сырой воде и мог попасть в глаз Бруклин при контакте линзы с водой в озере.

Теперь американке нужно делать пересадку роговицы стоимостью $5000, а также купить различные лекарства на сумму $62 тысячи, которые, как она надеется, будут покрыты страховкой.

«То, что это редкое заболевание, не значит, что это не может произойти с вами», — подытожила Маккасленд.

Ранее врачи предупредили об опасности контактных линз.

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