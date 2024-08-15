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«Можно остаться слепым»: врачи предупредили об опасности контактных линз

Офтальмолог Шилова: из-за контактных линз можно лишиться зрения

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Depositphotos

Контактные линзы – это в любом случае инородное тело на поверхности роговицы, поэтому они могут быть опасными. Если через линзы в глаза попадет вирус или грибок, то за одни сутки человек может потерять зрение, предупредила в беседе с 360.ru врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

Контактные линзы препятствуют достаточному омыванию роговицы, поступлению питательных веществ и кислорода, что при их долгом ношении может закончиться гипоксией роговицы. К этому может присоединиться микробный фактор и воспаление глаза. Причем нужно помнить, что место между роговицей и линзой крайне удобно для размножения микроорганизмов – здесь тепло, влажно и много питательных веществ. Если туда попадет акантамеба, то это закончится потерей зрения.

«Акантамебный кератит очень типичен для контактных линз. При этом воспаление может развиваться очень быстро. Иногда достаточно одних суток, чтобы человек потерял глаз», — подчеркнула врач.

Опасность состоит в том, что через роговицу инфекция быстро просачивается внутрь глаза, вызывая воспаление изнутри и стремительно размножаясь – в этом случае локализовать поражение невозможно.

Среди главных признаков попадания инфекции – ощущение инородного тела в глазу, покраснение белка, затуманенность зрения, светобоязнь. При подобных симптомах нужно срочно обращаться к врачу, так как если воспаление усугубится, то потребуется операция по пересадке роговицы, подчеркнула Шилова.

Любой контакт с водой представляет опасность – на случай дождя необходимо иметь с собой очки, отметила врач. Нельзя носить линзы в бане, сауне, оставлять их на ночь. Раствор следует своевременно менять, как и сами линзы.

До этого молодая женщина ослепла на один глаз после купания в контактных линзах. Причиной потери зрения стало попадание акантамебы на поверхность глаза.

Ранее женщина ослепла после процедуры наращивания ресниц, на которую пришла в контактных линзах.

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