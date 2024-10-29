Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве врачи спасли пережившего клиническую смерть мужчину

Вице-мэр Ракова: в Москве врачи спасли пережившего клиническую смерть пенсионера

close
Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В московском «шок-центре» врачи спасли жизнь 68-летнему пациенту, пережившему клиническую смерть и полиорганную недостаточность. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что в столице 14 «шок-центров» и все они оснащены самым современным оборудованием.

Всего за сутки мультидисциплинарная команда в больнице имени Давыдовского стабилизировала состояние пенсионера. Прямо из кареты скорой помощи его доставили в подготовленную заранее рентген-операционную. Там медики выполнили коронографию — исследовали сосуды, провели ультразвуковые исследования.

По словам Раковой, до начала гибели мозга, печени и почек мужчины оставались минуты. Спасти его удалось благодаря механической поддержке гемодинамики — ЭКМО (веноартериальная экстракорпоральная мембранная оксигенация). Состояние пациента удалось стабилизировать всего за сутки, после чего врачи провели операцию на сердце.

Пенсионер провел в стационаре 39 суток. В дальнейшем он прошел курс реабилитации и вернулся домой. Сейчас он чувствует себя хорошо, поделилась Ракова.

Ранее «Газеты.Ru» рассказала о первых итогах проекта «Здравоохранение», который отвечает за преобразования в системе кардиологической помощи в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами