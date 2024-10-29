В Москве врачи спасли пережившего клиническую смерть мужчину

В московском «шок-центре» врачи спасли жизнь 68-летнему пациенту, пережившему клиническую смерть и полиорганную недостаточность. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что в столице 14 «шок-центров» и все они оснащены самым современным оборудованием.

Всего за сутки мультидисциплинарная команда в больнице имени Давыдовского стабилизировала состояние пенсионера. Прямо из кареты скорой помощи его доставили в подготовленную заранее рентген-операционную. Там медики выполнили коронографию — исследовали сосуды, провели ультразвуковые исследования.

По словам Раковой, до начала гибели мозга, печени и почек мужчины оставались минуты. Спасти его удалось благодаря механической поддержке гемодинамики — ЭКМО (веноартериальная экстракорпоральная мембранная оксигенация). Состояние пациента удалось стабилизировать всего за сутки, после чего врачи провели операцию на сердце.

Пенсионер провел в стационаре 39 суток. В дальнейшем он прошел курс реабилитации и вернулся домой. Сейчас он чувствует себя хорошо, поделилась Ракова.

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