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В Екатеринбурге беременная девушка сбежала из дома в одних тапочках после ссоры с матерью

В Екатеринбурге ищут беременную девушку, сбежавшую из дома в резиновых тапочках

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

В Екатеринбурге разыскивают беременную девушку, сбежавшую из дома после ссоры с матерью. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника агентства, конфликт между ближайшими родственницами произошел 26 октября в доме на Новосибирской улице. Вскоре 19-летняя будущая мать выбежала на улицу в резиновых тапочках и села в тонированную машину. Известно, что девушка является гражданкой Казахстана и находится на втором месяце беременности.

Мать девушки видела, как дочь уезжает на неизвестной машине, но не успела заметить ее марку и номер. Однако женщина уверена, что владелец этого автомобиля уже подвозил девушку до дома. Родительнице это не понравилось, и она обратилась в полицию. Позже беглянка отправила сообщение своему сожителю и попросила его не волноваться за нее. Полиция проводит проверку.

Ранее на улице в Волгограде нашли раздетую девочку, сбежавшую от издевательств отчима.

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