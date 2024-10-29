Пьяная россиянка с ребенком избила попутчицу в лифте

В Саратовской области нетрезвая женщина с маленькой девочкой избила попутчицу в лифте. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в доме на улице Романтиков в поселке Солнечный. Женщина зашла в лифт и увидела незнакомку в состоянии алкогольного опьянения с ребенком. Она сделала той замечание и спросила, ее ли это дочь.

В ответ пьяная незнакомка сообщила, что это ребенок ее подруги, и посоветовала попутчице не лезть в чужие дела. При этом она также ударила обеспокоенную женщину по лицу.

Пострадавшая обратилась в медицинское учреждение, где у нее зафиксировали кровоподтеки на верхнем веке правого глаза, челюсти и предплечья. Она также написала заявление в полицию с заявлением по факту случившегося.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по ч.2 ст.116.1 УК РФ. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мать решила заблокировать ребенком дверь лифта в Челябинске и его чуть не раздавило.