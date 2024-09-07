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Мать решила заблокировать ребенком дверь лифта в Челябинске и его чуть не раздавило

В Челябинске чуть не раздавило ребенка, которым мать заблокировала дверь лифта

В Челябинске женщина заблокировала ребенком двери грузового лифта, и малолетнего чуть не раздавило. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Парковом микрорайоне. На кадрах с места происшествия видно, как женщина с ребенком в коляске заходит в грузовой лифт, а затем оставляет малыша в дверях, чтобы их заблокировать. При этом она сама по какой-то причине возвращается на лестничную клетку.

Двери лифта начали закрываться и чуть не придавили ребенка, однако женщина в последний момент успела выдернуть коляску из тисков. Отмечается, что в этот момент никто не вызывал подъемник на другой этаж.

До этого мужчина избил свою жену в лифте из-за недовольного лица во время отдыха в Сочи. Дерущихся супругов разняла администратор гостиницы.

Ранее в Москве ребенок с инвалидностью две недели не выходил из дома из-за сломанного лифта.

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