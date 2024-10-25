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В правительстве Вологодской области сочли ошибкой публикацию проекта «сухого закона»

В правительстве Вологодской области опровергли планы ограничить продажу алкоголя

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Законопроект, исключающий продажу алкогольной продукции в Вологодской области, был опубликован по ошибке. Об этом изданию «Подъем» заявили в департаменте информационной политики правительства региона.

«Произошла техническая ошибка, специалист <…> выложил один из вариантов законопроектов по регулированию рынка алкоголя в регионе», — отметили в департаменте.

По информации чиновников, документ не отражает позицию властей Вологодской области. Департамент инициировал проверку, почему такая ошибка могла произойти.

В пятницу, 25 октября, на законопроект обратила внимание газета «Коммерсант». В публикации подчеркнули, что губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил продавать алкоголь два часа в сутки. По данным издания, исключения из этого правила не будет даже в новогодние каникулы. При этом отмечалось , что ограничения на продажу спиртного не коснутся только организаций общественного питания.

Ранее в Госдуме оценили идею ввести «сухой закон» на время СВО.

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