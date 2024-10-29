ФСБ задержала в Чувашии пятерых сторонников экстремистских объединений

Сотрудники ФСБ задержали пятерых сторонников радикального ислама и международных экстремистских объединений. Об этом сообщает информационный сайт Чебоксар.

Известно, что задержанные занимались идеологической обработкой среди жителей Чувашии. Они устраивали религиозные сборы и действовали в социальных сетях.

«Во время осмотра у злоумышленников обнаружены средства связи, содержащие информацию, подтверждающую противоправную деятельность. Решением городского суда фигуранты депортированы в страны исхода. Им закрыт въезд в Российскую Федерацию на длительные сроки», — пояснили на сайте.

Один из задержанных — иностранный студент местного вуза, остальные четверо приехали в Чувашию из Средней Азии для работы.

Теперь фигурантов закроют въезд до 2054 года.

До этого в московском аэропорту задержали иностранца, планировавшего стать террористом.

Ранее таксист из Тамбовской области рассказал, как помогал задержать сбежавших преступников из Средней Азии.