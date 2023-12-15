В Японии выбросило на берег 85 тонн мелкой рыбы

В порту Накири в городе Сима на западе Японии выбросило на берег 85 т тушек сардин длиной до 20 см. Об этом пишет Yomiuri.

Предполагается, что косяк рыбы пытался укрыться от хищника и выплыл на мелководье. В морской воде у берега не было обнаружено вредного планктона. Считается, что рыбам не хватило кислорода. Часть рыбы собрали с помощью экскаваторов местные рыбаки, однако берег все еще покрыт тушками, некоторые из которых начали гнить.

Жители Симы отмечают, что впервые видят столько рыбы на берегу. Явление связывают с глобальным потеплением.

До этого Япония и РФ согласовали квоты на вылов рыбы в 2024 году.

В 2024 году российские рыбаки смогут выловить 32 тыс. т скумбрии в 200-мильной зоне Японии, 10 тыс. т дальневосточной сардины и 2 тыс. т трески. Объемы вылова трески останутся на прежнем уровне, объем вылова скумбрии сократится на 8 тыс. т, а сардины увеличится на 2 тыс. т. Кроме того, количество промысловых кораблей сократится с 89 до 79.

Ранее в Англии на берег выкинуло ядовитую рыбу, способную убить 30 взрослых людей.